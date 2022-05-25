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Nureddin Nebati, Ali Koç ile görüştü

Nureddin Nebati, Ali Koç ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Nebati, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nebati'nin paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Fotoğraflarda Koç'un, Nebati'ye adının ve memleketi olan Şanlıurfa'nın plaka numarasının yazdığı, 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye ettiği görüldü.

Etiketler Nureddin Nebati ali koç görüşme
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