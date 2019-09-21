Nurettin Yıldız'a operasyon mu geliyor ?

“6 yaşında çocukla evlenilebilir”, “Genç kaynana şehvet uyandırır”, “Çalışan kadınlar fuhuş sürecine destek oluyor”, “Kadın spiker izlemek günahtır”, “Baharatlı yiyecekler, kahve gibi çay gibi içecekler, kakaolu içecekler… Bunlar şehvet uyandırıcı şeylerdir” gibi kadın düşmanı çıkışlarıyla sık sık tepkilerin odağına oturan ‘fıkıh’çı Nurettin Yıldız, son olarak kadınların kaç kilometre araç sürebileceğine ilişkin fetvasıyla gündeme oturdu.

Yıldız, bir kadın takipçisinden gelen “Ehliyet alsam araç kullansam günah mı olur?” sorusuna, “Fıkıh açısından yani dinimizin hükümleri açısından tek sorun kadının direksiyonun başında yanında mahremi yokken 90 km’den fazla araç kullanmasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz kadının 90 km’den fazla bir yere bir tane iki tane üç tane kadın da olsa yanında mahremi olmadığı sürece gitmesini yasaklamıştır. Mesela İstanbul’dan Bolu’ya tek başına bir hanımefendi araç kullanarak veya başka bir bayanın aracına binerek gidemez” yanıtını vermişti.

Videonun ilk olarak 9 Ağustos 2019 tarihinde paylaşıldığı ortaya çıktıktan sonra Ak Troller’in lideri olarak bilinen şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu’nun safında hareket eden Taha Ün, Nurettin Yıldız'a yönelik operasyon iddiasını gündeme geldi. Ün, ‘Sağlam İrade’ rumuzlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Nurettin Yıldız’ın “değerlendirme”lerinin bağlamından koparılarak “linç amaçlı” servis edildiğini öne sürdü.

Nurettin Yıldız'dan kadınlarla ilgili olay yaratacak sözler

Sebep Nurettin Yıldız'ın Erdoğan'ı hedef alan sözleri mi?

Nurettin Yıldız'ın 'Aile gitti, koca koca camileri ben ne yapayım' sözleri üzerine AK Parti'de Erdoğan-Davutoğlu ayrılığından sonra 'Pelikancı' olarak nitelenen Erdoğancı yazarlar Yıldız'a tepki göstermişti.

'Ayıptır ayıp' başlıklı yazısında AK Parti'ye eleştirilerde bulunanlara tepki gösteren Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, Nureddin Yıldız'ı ismini vermeden "Sen kalkmışsın (misal) "aile gitti, koca koca camileri ben ne yapayım" diyorsun. Her şeyi partiden beklemek nedir muhterem? Özgürce inandıklarını yaşa, yaşadıklarını da anlat işte." sözleriyle eleştirmiş yine Sabah Gazetesi yazarı olan Hilal Kaplan, Tuna'nın yazısını ilgili kısmı alıntılayarak paylaşmıştı.

Tuna'nın yazısı, AK Parti'nin gerici çevrelerinde tepkiye neden olmuş, Yeni Akit Gazetesi yazıya ''Nureddin Yıldız Hoca'ya çirkin bir eleştiri'' ifadeleriyle yer vermişti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Nurettin Yıldız'a yanıt!



