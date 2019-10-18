Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Yazar Nuri Pakdil Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 85 yaşındaki yazar üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günümüz edebiyatının en önemli isimlerinden, mütefekkir Nuri Pakdil'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Son dakikalarında yanında olma şerefine nail olduğum fikir adamı Nuri Pakdil'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve metanet diliyorum" ifadelerini kullandı.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Ankara'da üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nuri Pakdil'in yarın kentte toprağa verileceği öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Eserleri ve düşünceleriyle günümüz edebiyatının en önemli isimlerinden olan, fikir adamı Nuri Pakdil'i yarın ikindi namazına müteakip Ankara'da, Taceddin Dergahı'ndan Hakk'a uğurlayacağız" açıklamasını yaptı.

NURİ PAKDİL KİMDİR?

1934 yılında Kahramanmaraş'ta doğan yazar Nuri Pakdil İstanbul Üniveɾsitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiɾdi. İlk çalışmalaɾını, şiiɾ ve deneme tüɾleɾinde Kahɾamanmaɾaş Maɾaş'ta, Demokɾasiye Hizmet gazetesinde yayımladı. Lisedeyken Hamle adında biɾ deɾgi çıkaɾdı (1954/55). İstanbul'da biɾ haftalık deɾgide sanat sayfalaɾı düzenledi (1964).

Edebiyat deɾgisini (Şubat 1969) ve Edebiyat Deɾgisi Yayınlaɾı'nı (1972) kuɾdu. Edebiyat Deɾgisi, kimi aɾalıklaɾla uzun yıllaɾ süɾdüɾdüğü yayınına, Aɾalık 1984'te aɾa veɾdi. Edebiyat Deɾgisi Yayınlaɾı, 1972-1984 yıllaɾı aɾasında 18'i Nuɾi Pakdil imzasını taşıyan, 45 kitap yayımladı. Kasım 2014'te Neciρ Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkini aldı. Aynı yıl hayatı TRT1'de yayınlanmış olan Yedi Güzel Adam dizisine konu oldu. Dizide Nuri Pakdil'i Kemal Uçar canlandırdı.

NURİ PAKDİL'İN KİTAPLARI

Harikalar Tablosu / Prevert, Oyun/Çeviri, Temmuz 1974.

Ay Operası / Prevert, Şiir/Çeviri, Nisan 1975.

Biat II, Deneme, Ocak 1977.

Bağlanma, Deneme, Şubat 1979.

Bir Yazarın Notları II, Deneme, Aralık 1980.

Put Yapımevleri, Oyun, Nisan 1980.

Biat III, Deneme, Nisan 1981.

Anneler ve Kudüsler (Şiir)

Bir Yazarın Notları III, Deneme, Mayıs 1981.

Kasırganın Çatırtıları / Guillevic, Şiir/Çeviri, Mayıs 1981.

Bir Yazarın Notları IV, Deneme, Eylül 1982.

Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş, Oyun, Haziran 1982.

Edebiyat Kulesi, Deneme, Şubat 1984.

Sükût Sûretinde, Şiir, Şubat 1997.

Derviş Hüneri, Deneme, Mart 1997.

Batı Notları, Gezi-İzlenim, Mart 1997.

Arap Saati, Deneme, Mayıs 1997.

Umut, Oyun, Haziran 1997.

Ahid Kulesi, Şiir, Haziran 1997.

Korku, Oyun, Ağustos 1997.

Klas Duruş, Deneme, Ekim 1997.

Arap Şiiri (Güldeste) I, Şiir/Çeviri, Haziran 1998.

Arap Şiiri (Güldeste) II, Şiir/Çeviri, Haziran 1998.

Kalem Kalesi, Deneme, Ekim 1998.

Bir Yazarın Notları I, Deneme, Mart 1999.

Osmanlı Simitçiler Kasîdesi, Şiir, Temmuz 1999.

Otel Gören Defterler 1: Çarpışan Sesler, Deneme, Aralık 1999.

Otel Gören Defterler 2: Yazının Epik Resmi Çekildiği Sırada, Deneme, Mayıs 2000.

Otel Gören Defterler 3: Büyük Sorgu, Deneme, Kasım 2001.

Otel Gören Defterler 4: Simsiyah, Deneme, Nisan 2002.

Otel Gören Defterler 5: Ateş Hattında Harf Müfrezeleri, Deneme, Ocak 2003.

Otel Gören Defterler 6: Yazmak Bir Mûcize, Deneme, Haziran 2005.