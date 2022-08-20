Influencer ve video içerik üreticisi Nuriye Çomak, yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren bir isim. Kendin yap projeleriyle takipçilerine yol gösteren Çomak, geri dönüşümün çok önemli olduğunu ifade etti.

Evde kullanılmayan ürünlerin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Nuriye Çomak, geri dönüşümün öneminden bahsetti: “Kullanılmayan ürünlerin değerlendirilmesi geri dönüşümün en önemli ayağı. Kaynakların çok daha bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlayan geri dönüşüm, aynı zamanda gelecek nesle çok daha yaşanılabilir bir dünya bırakma adına da değerli bir eylem. Kendin yap projelerinde temel olarak geri dönüştürülebilir ürünler kullanılıyor.”

Özellikle kadınların kendin yap projelerine destek olduğunu ve bu alanda çalışmalarda bulunduğunu belirten Çomak, bu tür çalışmaların kişinin kendisini geliştirmesine de katkı sağladığını ifade etti: “Ev hanımlarının yönelim gösterdiği kendin yap projelerinde çocuklarla birlikte çalışmak da mümkün. Özgün ve yaratıcı tasarımlar oluştururken ev hanımları, çocuklarını da sürece dahil edebilir. Bu sayede hem birlikte bir şeyler yapma hem de keyifli vakit geçirme şansı elde edecektir.”

Kullanılmayan Malzemeleri Değerlendirmek Geri Dönüşümün En Önemli Ayağı

Kendin yap projelerinin her anlamda çok avantajlı olduğunu ifade eden Nuriye Çomak, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Kullanılmayan malzemeleri değerlendirmek, geri dönüşümün en önemli ayağı olarak değerlendirilebilir. Evde bulunan ve kullanılmayan malzemeler, aslında kendin yap projeleriyle farklı bir şeye dönüştürülmüş oluyor. Bu ise benzersiz ve özgün tasarımların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu ürünlerin üretim sürecine dahil olan kadınlar, satış sürecine de dahil olmak istiyor. Çünkü kendin yap ürünleri çok fazla kişinin ilgisini çekiyor. Ben de bu alanda çalışmaya başlarken bu farkındalığı yaşamış ve ürettiğim ürünlerin satışını yapmıştım. Sonra fark ettim ki daha fazla insan bu alanda çalışabilir ve kazanç sağlayabilir. Şu anda birçok kadına destek oluyorum, bu benim için çok güzel bir duygu.”