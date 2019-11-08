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  3. 08 Kasım 2019 18:47

Nuriye Gülmen serbest bırakıldı

Ankara'da gözaltına alınan Nuriye Gülmen, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Nuriye Gülmen serbest bırakıldı
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Ankara'da gözaltına alınan Nuriye Gülmen, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza atma şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4’üncü gününde ifadesi alınmak üzere adliyeye getirilen Gülmen, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

“İşimi geri istiyorum” talebiyle 324 gün açlık grevinde kalan Nuriye Gülmen, Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı’nın olduğu Yüksel Caddesi’nde eylem yapmak istemiş fakat eylemine başladığı sırada gözaltına alınmıştı.

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