Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındı

Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu'nun gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan paylaşım şöyle:

Müvekkillerimiz Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu Bodrum’da gözaltına alındı.

Kanun Hükmünde Kararname ( KHK) ile ihraç edildikten sonra “işimi geri istiyorum” talebiyle Yüksel Caddesi’nde eylem yapan öğretmen Semih Özakça ile birlikte 324 gün boyunca açlık grevini sürdüren akademisyen Nuriye Gülmen, 6 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Mehmet Dersulu da Ankara'da işimi geri istiyorum eylemlerine katılmış ve birçok kez darp edilerek gözaltına alınmıştı.