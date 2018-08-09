  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 09 Ağustos 2018 00:51

Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındı

Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu'nun gözaltına alındığını duyurdu.

Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındı
A+ A-

Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu'nun gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan paylaşım şöyle:

Müvekkillerimiz Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu Bodrum’da gözaltına alındı.

Kanun Hükmünde Kararname ( KHK) ile ihraç edildikten sonra “işimi geri istiyorum” talebiyle Yüksel Caddesi’nde eylem yapan öğretmen Semih Özakça ile birlikte 324 gün boyunca açlık grevini sürdüren akademisyen Nuriye Gülmen, 6 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Mehmet Dersulu da Ankara'da  işimi geri istiyorum eylemlerine katılmış ve birçok kez darp edilerek gözaltına alınmıştı.

 

nuriye gülmen , mehmet dersulu , khk , twitter , gözaltı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM