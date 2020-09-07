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  3. 07 Eylül 2020 21:31

Nusret Gökçe bir günlük cirosunu Lübnan halkına bağışladı

Lübnan halkına destek olmak amacıyla Kızılay'la birlikte yardım kampanyası başlatan Nusret Gökçe, "Dün akşamki rekor ciromuzu Lübnan’a bağışlıyoruz, biz bir aileyiz. Olan olmayana verecek" dedi.

Nusret Gökçe bir günlük cirosunu Lübnan halkına bağışladı
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Nusret Gökçe, Lübnan halkına destek olmak amacıyla Kızılay'la birlikte yardım kampanyası başlattı. İşletmesinin Etiler şubesinde elde edilen bir günlük gelirin tümünü bağışlayan Gökçe, "Dün akşamki rekor ciromuzu Lübnan’a bağışlıyoruz, biz bir aileyiz. Olan olmayana verecek" dedi.

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe, Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla 'Biz Bir Aileyiz' sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı.


Gökçe, Etiler şubesinde 5 Eylül günü elde edilen gelirin tümünü kampanyaya bağışladı ve Instagram hesabından restoranın günlük satış raporunu paylaştı.

Restoranda bir günde 442 bin TL'lik satış yapılırken, Gökçe paylaşımına "Dün akşamki rekor ciromuzu Lübnan’a bağışlıyoruz, biz bir aileyiz. Olan olmayana verecek" notunu düştü.

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