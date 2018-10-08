O babaya uzaklaştırma kararı

Bağcılar'da babası Metin Ç.’den icra memurlarınca zorla alınan ve gözyaşlarıyla gündeme gelen 10 yaşındaki Yağmur’un annesi Züleyha Ç. boşanma aşamasında olduğu eşi ve babası Hasan Ç. hakkında kendisi ve Yağmur için uzaklaştırma kararı aldırdı.



Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre, kararı veren Bakırköy 3’üncü Aile Mahkemesi, Metin Ç. ile Hasan Ç.’nin 3 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına da hükmetti. Yağmur’un velayeti ise 6 Eylül’de Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’nce baba Metin Ç.’ye verilmişti. Metin Ç.’nin avukatı “Çocuk zaten babada. Kararın uygulanabilirliği yok” dedi.

İcralık olan çocuk ifade verdi

Zorla götürülen minik Yağmur ''Ben mal mıyım'' diye isyan etti