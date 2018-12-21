O cezalarla ilgili flaş gelişme

Trafik para cezaları 2019'da yeniden değerlendirme oranında arttırılmaksızın uygulanacak. Köprü geçiş cezaları varsa itiraz ve davalardan vazgeçilmesi şartıyla affedilecek. Cezaları tahsil edilenlere 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde 31 Mart 2019 tarihine kadar paraları iade edilecek.

Vergi alacaklarını yeniden yapılandıran ancak ödeme yapmadığı için bu hakkını kaybedenlere de yeniden bir imkan tanınacak.

Öte yandan Köprü geçiş cezalarına af getiren yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Gelen ilk bilgilere göre yasa teklifinde 10 madde yer aldı.