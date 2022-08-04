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O dershanenin Bakan Soylu'nun da yer aldığı afişi olay oldu

O dershanenin Bakan Soylu'nun da yer aldığı afişi olay oldu

KPSS skandalının odağındaki yayınevinin tanıtım afişlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu‘nun ziyaretinden fotoğrafları kullandığı ortaya çıktı.

ÖSYM Başkanı’nı koltuğundan eden KPSS sorularının sızdırılması skandalında, iddiaların merkezindeki yayınevinin Bursa şubesine asılan tanıtım afişi sosyal medyanın gündemine oturdu.

GazeteDuvar’ın haberine göre yayınevine bağlı dershanenin afişinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ziyaretinden fotoğrafların kullanıldığı ortaya çıktı.

Gazete Duvar

Etiketler süleyman soylu afiş bakan soylu yayınevi kpss skandal dershane
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