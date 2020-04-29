O ilçe ''kırmızı alarm'' veriyordu ! Karantina kararı

Manisa’nın Soma ilçesinde iki apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakıllı Mahallesi'nde 15 Nisan’da başlatılan ve bugün sona ermesi beklenen karantina süresi 5 Mayıs’a kadar uzatıldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Soma'daki riskin çok daha yüksek olduğunu ve tedbir alınmasını istemiş ve "Belki birkaç hafta sonra çok geç olacak ve Soma, Türkiye'nin çok üzerinde bir vaka sayısıyla karşı karşıya kalacak" demişti.



Manisa Valiliği, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan karantina uygulamalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Zeytin Sokak No:13 ve İnönü Mahallesi Kutup Sokak No:11 adreslerinde bulunan 2 apartmanda 29.04.2020 tarihi itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.04.2020 tarihli ve 2020/29 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır. Ayrıca ilimiz Alaşehir ilçesi Caberfakıllı Mahallesi'nde 15.04.2020 tarihi itibariyle başlatılan 14 günlük karantina uygulaması İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile 05.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

CHP'Lİ ÖZEL: SOMA KIRMIZI ALARM VERİYOR

Soma'da özel tedbirlerin alınmasını isteyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bugün çıkıp bir iradenin Soma'ya özel kararlar açıklaması lazım. Soma kırmızı alarm veriyor. Madenlerde üretim amaçlı çalışmaların durdurulması, madencilere işsiz kalmayacaklarının ve koronavirüsün meslek hastalığı olarak sayılacağının güvencesinin verilmesi gerekiyor. Bölgedeki sağlık çalışanlarının da uyarıları doğrultusunda, madenlerdeki çalışmaları durdurup, tüm madencileri evlerinde karantinaya alıp teması kesmezsek, belki birkaç hafta sonra çok geç olacak ve Soma, Türkiye'nin çok üzerinde bir vaka sayısıyla karşı karşıya kalacak. Bu konuda çok acil olarak çağrıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AK PARTİ VEKİLİ ÖZKAN'DAN CHP'Lİ ÖZEL'E SOMA YANITI

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “Soma, koronavirüs salgını noktasında kırmızı alarm veriyor” açıklamasına tepki göstererek, “Soma ilçesindeki pozitif vaka sayısı Türkiye ortalamasının oldukça altında seyretmektedir” demişti.