O ilçe Küçük Arabistan'a döndü

Sapanca'da değeri 1 milyon dolara kadar yükselen villaların en büyük alıcılarından olan Araplar sayesinde, Sapanca’da küçük bir piyasa da oluşmuş durumda. Otoparklardan, tuvaletlere, yiyecek isimlerinden bölgede kurulan halk pazarına kadar her noktada Arapça tabelaların yer aldığı ilçeye çok sayıda firma da günlük turlar düzenliyor.

Sözcü'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, son dönemlerde Sapanca’da birbiri ardına yükselen ve değeri 1 milyon dolara kadar yükselen lüks konutlara ‘zengin Araplar’ yerleşmeye başladı. Türkiye’nin yaşam standartları yüksek ve yeşili fazla olan şehri Sakarya'nın her noktasında Arapça konut ilanlarına rastlamak mümkün. Bölgedeki esnaf, yaşanan yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını söylüyor ve İstanbul'a sadece 2 saat mesafede olan Sapanca Arapların yeni yurdu olma yolunda hızla ilerliyor. Özellikle yaz aylarında ilçenin nüfusunun günlük 5 bine kadar çıktığı öğrenildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan bir emlakçı yaşanan ilgiden memnun kaldıklarını ancak çok sayıda Suudi Arabistan vatandaşının konut almasından kaynaklı Türklerin villa tercihini Sapanca'dan yana kullanmadıklarını kaydetti. 150 yıl önce tepelerdeki arazilere tapu verildiğini ve vatandaşın kendi tapulu arazisini sattığını anlatan emlakçı, bazı noktalardaki villalarda toprağın yumuşak olmasından dolayı kayma yaşandığını bu yüzden de dava açıldığını anlattı.

'TEK SEFERDE 10 PLAZMA TV BİLE ALDIKLARI OLDU'

Arapların pazarlık etme huyunun olmadığını anlatan emlakçı, bazı Araplar turistlerin, tek seferde 10 plazma TV aldığını bile anlattı. Konuştuğumuz diğer bir esnaf ise, bazı Arapların fındık bahçesi dahi satın aldıklarını, restoran açtıklarını söyledi.

Özellikle Sapanca Göl kenarında pek çok işletme menüsüne kadar Arapça-Türkçe olarak hizmet veriyor. Bölgede kurulan Halk Pazarı'nın yanı sıra, otopark ve tuvalet tabelalarının da Arapça olarak düzenlendiği göze çarpıyor. Göl kıyısını yürüyerek gezmek istemeyen Araplar için sandal turlarının yanı sıra atlı fayton gezileri de düzenliyor.

Arapların papağanlar ile fotoğraf çektirmeyi çok sevdiklerini anlatan bir diğer esnaf da, “Omuzlarına koyarak ailecek fotoğraf çektirmeyi seviyorlar, onlar sayesinde şipşak fotoğrafçılık da ölmüyor” diye konuştu. Bölge esnafınının eleman ilanlarını da Arapça olarak da vermesi dikkat çekti.





