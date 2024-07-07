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O ilde 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı

O ilde 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı
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Samsun Valiliği tarafından verilen resmi uyarıların ardından denize girmek 2 gün boyunca yasaklandı.

Samsun Valiliği tarafından önümüzdeki 2 gün boyunca geçerli olacak resmi uyarı geldi. 2 gün boyunca etkili olan olan denize girme yasağı ile olası kaza ve tehlikelerin önüne geçmek hedefleniyor.

DENİZE GİRMEYİN UYARISI GELDİ

Uzun süredir bölgesel rüzgarların etkili olduğu Samsun'da bugün de rüzgarlı bir hava var. Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre vatandaşları uyararak, 'denize girmeyin' çağrısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "İlimizde Pazar günü rüzgarın 30 deniz mili hıza ve dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşacağı değerlendirildiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler deniz yasak samsun
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