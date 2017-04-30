CANLI MAÇ KADER MAÇI ! BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ / KADROLAR BELLİ OLDU !
Faşist Fransız liderden inanılmaz çıkış
Faşist Fransız liderden inanılmaz çıkış
İşte Türkiye'nin en mutlu ili
İşte Türkiye'nin en mutlu ili
Ünlü tiyatro oyuncusu hayatını kaybetti !
Ünlü tiyatro oyuncusu hayatını kaybetti !
Valilik açıkladı ! Binlerce polis sokaklarda olacak
Valilik açıkladı ! Binlerce polis sokaklarda olacak
Dikkat ! Bugün bu yollar kapatıldı...
Dikkat ! Bugün bu yollar kapatıldı...
Şırnak'ta çatışma çıktı ! Yaralılar var...
Şırnak'ta çatışma çıktı ! Yaralılar var...
Katliam gibi kaza ! Yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var
Katliam gibi kaza ! Yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var
Bakan açıkladı ! Aylık 1.000 TL ödenecek...
Bakan açıkladı ! Aylık 1.000 TL ödenecek...
  1. 30 Nisan 2017 18:06

O ilde 31 ayrı bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle 31 ayrı bölgenin 15 Mayıs'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

O ilde 31 ayrı bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
A+ A-

Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle 31 ayrı bölgenin 15 Mayıs'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda kentteki bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölge 1 ila 15 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Açıklamada, halkın can ve mal güvenli için özel güvenlik bölgelerine mülkü amir izni olmadan girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

AA

terörle , güvenlik , tunceli , mücadele , bölgesi , özel