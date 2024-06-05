O ilde ilk ve ortaokul öğrencilerine ulaşım ücretsiz

Sakarya'da ilk ve ortaokul öğrencilerine bir ay boyunca 60 binişlik ücretsiz ulaşım hakkı tanınırken, lise ve üniversite öğrencileri ulaşımdan yüzde 54 indirimli faydalanıyor.

Sakarya’da ilk ve ortaokul öğrencileri, Büyükşehir belediyesinin gerçekleştirdiği projeyle artık okullara ücretsiz ulaşım sağlıyor. Lise ve üniversite öğrencilerinin ise yüzde 54 indirimle ulaşımdan yararlanabileceği uygulama hayata geçirildi.

SEÇİM VAADİYDİ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın seçim vaatlerinden biri olan ulaşımda ilk ve ortaokula ücretsiz, lise ile üniversite öğrencilerine ise yüzde 54 indirim uygulaması 3 Haziran Pazartesi günü başladı.

KART GÜNCELLEMESİNİ YAPAN ÖĞRENCİLER FAYDALANABİLECEK

Kart 54 Kişiselleştirme Ofisleri’ne giderek kart güncellemesini yaptıran öğrenciler, bir gün sonra ücretsiz ve indirimli uygulamadan yararlanabilecek. Başkan Alemdar’ın teklifi ile meclise gelen ve onaylanan ilk-ortaokula ücretsiz, lise-üniversite öğrencilerine ise yüzde 54 indirimli ulaşım tarifesi, öğrenci ve aileleri için maddi kazanca dönüşecek. Vatandaşların maliyetlerini azaltarak hayatlarını kolaylaştırmak ve ekonomiye katkı sunmak için hayata geçirilen uygulama, memnuniyet ile karşılandı.

60 BİNİŞ HAKKI TANINIYOR

Bir aylık 60 biniş hakkı tanınan ilk ve ortaokul öğrencileri, bu işlemi her ay tekrar edebilecek. Ücretsiz uygulamadan yararlanmaya başlayan 13 yaşındaki 7’nci sınıf öğrencisi Muhammed Bera Koç, ulaşım kartına yükleyeceği parayı biriktirerek kendi için harcayabileceğini belirterek, “Kartımdan daha öncesinde 6 TL civarı kesiliyordu şimdi ise ücretsiz bir şekilde binebileceğim belediye otobüslerine. Toplu taşımayı biz gençler çok kullanıyoruz ve bu anlamda bizim için gayet iyi bir uygulama oldu. Otobüse vereceğim paralar cebimde kalacak, biriktireceğim ve daha farklı şeyler alabileceğim kendime. Kendime daha fazla ayırabileceğim. Bunun için Kart54 merkezine gittim, orada kart işlemlerim halledildi ve artık ücretsiz bir şekilde otobüse binebileceğim” dedi.

“SÖZÜNÜ VERDİĞİMİZ UYGULAMAYI İLK MECLİSİMİZDE ALDIĞIMIZ KARAR İLE HAYATA GEÇİRDİK”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar şu ifadeleri kullandı:

“Her seçim döneminde olduğu gibi bu dönemde de seçim çalışmaları ile birlikte sahaya çıktığımızda vatandaşlarımızın beklentilerini alarak, onların beklentileri doğrultusunda projeler yaptık. İlk önce yüzde 20 su indirimi ile başlayarak, arkasından da ulaşım noktasında; ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize ücretsiz, lise ile üniversite öğrencilerimize ise plakamız olan yüzde 54 indirim sağlayacağımızın sözünü vermiştik ve bu sözleri hemen ilk meclisimizde almış olduğumuz karar ile hayata geçirdik.

Meclisimizde alınmış olunan kararın tarihi de geldi ve öğrencilerimiz eğitimlerini sürdürürken, ailelerinin onlara vermiş olduğu ödeneği, harçlık yapmaları ve kendilerine katkıda bulunabilmeleri gayesi ile bu uygulamayı başlatmış olduk. İnşallah bundan sonra da diğer verdiğimiz sözlerin tamamını süremiz dolmadan önce hayata geçirerek, milletimizin karşısında başımız dik alnımız açık olarak gezmek istiyoruz. Sakarya’mızda çok yapacak işimiz var, daha iyi ve güzellerine ulaşmak için de arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Belki bu çok kayda değer bir rakam değildir ama biz kendi adımıza şunu söylüyoruz; ‘Ne katkıda bulunabiliriz, ne kadar fayda sağlayabiliriz?’ Yani bir çocuğumuzun okula giderken harcamış olduğu, ulaşıma vermiş olduğu günlük 10-20 TL çocuğumuzun harçlığı olsun. Bu harçlık ile okulunda çayını içip, simidini yesin. Ailesinin bütçesine bir miktarda olsa artı olması açısından katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da mutluyuz.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN DE BENZERİNİ YAPABİLİRİZ"

İnşallah önümüzdeki süreçte şartlarımız iyileştikçe, daha iyi şartlara geldiğimizde belki lise ve üniversite öğrencilerimizin de ücretsiz veya daha düşük ücretlerle nasıl götürebiliriz onun da hesaplarını yapıyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız parayı düşünmesinler, çocuklarımız bir yerden başka bir yere giderken ulaşım anlamında ailelerine çok yük olmasınlar. Bir yandan da çocuklarımızı vatan, millet ve bayrak sevgisi ile donatalım diye uğraşıyoruz. Bunun için yapabildiğimizi yapmaya çalışıyoruz.

“ÖZELLİKLE ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN AİLELER İÇİN BU YOL PARASI ÇOCUKLARINA HARÇLIK OLUYOR”

Sakarya Büyükşehir Belediye otobüs şoförü İlhan Akgün, “Tabi bu uygulamanın ardından ilk başta öğrenciler şaşırabiliyor daha sonrasında bu şaşkınlık yerini mutluluğa bırakıyor. Uygulama ile alakalı güzel ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Genelde üniversite öğrencileri şaşırıyor, daha öncesinde böyle bir uygulama ile karşılaşmamışlar sanırım. Güzel bir uygulama bu sebeple dönüşlerde olumlu. Özellikle asgari ücretle geçinen aileler için bu yol parası çocuklarına harçlık oluyor. Bu da aile bütçesine biraz da olsa bir katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.