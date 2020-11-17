O ilde koronavirüs tehlikesi büyüyor! İl Sağlık Müdürü'nden korkutan açıklama

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da vaka sayısındaki artışın tüm uyarı ve önlemlere rağmen devam ettiğini, bu durumun kaygı verici bir hal almaya başladığını belirtti.

Ağır vaka sayısının da fazlalaştığına, sağlık altyapısının güçlü olduğunu ama bunun da bir sınırı bulunduğuna işaret eden Oruç, bu sınıra ulaşmadan önlemlere uyulması çağrısı yaptı.

Pandemi sürecinde aylardır en ön cephede, virüsle yüz yüze bir mücadele içinde olan sağlık çalışanlarının artık yorulduğunu belirten Sağlık İl Müdürü Oruç, “Sağlık çalışanlarımızın yanında olun. Alkışla değil, önlemlere gösterdiğiniz özenle onların yanında olun. Gerçekten mecbur kalmadıkça lütfen dışarı çıkmayın, 'maskesiz asla' deyin, aile akraba ziyaretlerine son verin, sosyal mesafeye özellikle dışarıdaki 1,5 metrelik mesafeye dikkat edin. Sağlık çalışanları bu savaşta son cephedir, son cepheyi koruyun ve hep beraber koronavirüsü ilimizden defedelim” dedi.



"HALA KAPALI ALANLARDA BİR ARAYA GELMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Özellikle geçtiğimiz hafta sonu alışveriş alanları ve Samsun’un ana caddelerinde yaşanan kalabalığı görünce endişelenmemenin mümkün olmadığını söyleyen Oruç, “Bu kalabalık bizi ürkütüyor, endişelendiriyor. Samsun Valiliğimizin talimatları doğrultusunda ildeki tüm kolluk kuvvetleri, idari ekipler ve sağlık ekipleri sürekli denetim gerçekleştiriyorlar, buna rağmen kurallara uyumda sıkıntı olduğunu görüyoruz. Maske takan kişi sayısında gözle görülür bir artış var ama sosyal mesafe ve ev ziyaretlerinin azalması noktasında halen büyük sıkıntı var. Hala kapalı alanlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bunun sonucu filyasyon ekiplerimiz özellikle şehir merkezi dışı alanlarda bütünüyle temaslı ya da pozitif halde yakın akrabaların bir arada yaşadığı aile binalarıyla karşılaşıyorlar. Bir aile toplantısı ya da misafirliği virüse bütün akrabalara bulaşma imkânı veriyor. Lütfen hiç kimse yakınlarımla zaten hep bir aradayım, onlardan bana bir şey geçmez düşüncesiyle hareket etmesin. Akraba, eş ve dostlarınızın sizden önce kimlerle temas ettiğini bilemezsiniz. Hiçbir kurala uymadan, etrafınızdaki kişilerin sağlığını tehdit edecek şekilde hareket edip, umarsızca hastalığı evinize yuvanıza davet etmenize gerek yok. Lütfen bu kışı önlemlere, bir hatta birkaç kat daha özen göstererek atlatalım. İnşallah bu kışı geçirirsek aşının gelişiyle bahar yakın. Birkaç ay daha özen gösterirsek, el birliğiyle bu işi başarabiliriz” şeklinde konuştu.