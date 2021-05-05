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O ilde koronavirüs vaka sayıları düştü

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında geçen hafta 100 binde 143,60 vaka görülen Diyarbakır'da vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri, Diyarbakır genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Şehrin farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler, sürücüler ve yolcuların izin belgelerini kontrol ederek kısıtlamadan muaf olup olmadıklarına bakılıyor.

Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanıyor.

Etiketler vaka korona diyarbakır
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