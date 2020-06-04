O ilde koronavirüs vakaları artıyor!

Karabük’te bayram tatili dolayısıyla izinli olarak gittiği memleketi Gaziantep’ten dönen işçide koronavirüs tespit edildi. Yenice ilçesinde bulunan iki ayrı şantiyede bulunan toplam 18 işçi karantina altına alındı. Polis ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılarak giriş ve çıkışların yasaklandığı şantiye alanında bir işçi de daha pozitif vaka olduğu tespit edildi.

Özel koruma kıyafetli 112 Sağlık ekipleri tarafından şantiyeden alınan işçi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan işçiyi hastaneye getiren ekiplerin daha sonra ambulansı dezenfekte ettiği görüldü.

Diğer yandan Karabük'te bugüne kadar 186 kişi koronavirüse yakalanırken, bunlardan 10'u hayatını kaybederken, 176 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu edildi.