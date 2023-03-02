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O ilde son 94 yılın en sıcak mart ayı yaşanıyor

O ilde son 94 yılın en sıcak mart ayı yaşanıyor
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Adana’da 1929 yılından sonra en sıcak mart ayı yaşanırken termometreler bugün 29 dereceyi gösterdi.

2023 yılı oldukça sıcak geçmeye devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Adana’da da sıcak hava etkili oldu. Yağış azlığı nedeniyle Adana’daki barajlarda su seviyesi de düştü. Adana’da 1929 yılından sonra mart ayının ilk günlerinde hava sıcaklığı 27 derecenin üzerine çıktı.

Adanalılar parklara akın etti 
Kentte bugün termometreler 29 dereceyi gösterdi. Adanalı vatandaşlar sıcak havayı görünce, çocuklarıyla birlikte parklar da zaman geçirdi.

Arkadaşlarıyla parkta oturan gençlerden Umut Bahçeci, ”Buralar geçen seneye göre oldukça daha sıcak. Galiba küresel ısınmanın da etkisi var. Normalde mart ayında sıcak olurdu fakat bu kadar sıcak olmazdı.” dedi.

Etiketler adana sıcak mart mart ayı
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