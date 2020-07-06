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  3. 06 Temmuz 2020 19:15

O ilde vaka sayıları artınca, Valilikten uyarı geldi!

Gümüşhane'de koronavirüs vaka sayıları artınca, Valilikten vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları için bir uyarı geldi.

O ilde vaka sayıları artınca, Valilikten uyarı geldi!
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Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli nedenlerle kentte koronavirüs vaka sayısının artmaya başladığı vurgulandı. Tedbirlere uyulması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde koronavirüs vakaları artmaya başladığından değerli vatandaşlarımızın çok dikkatli olmaları, temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet etmeleri hem kendi sağlıkları hem de yakınları, sevdikleri ve halkımızın sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet edelim." 

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