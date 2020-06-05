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  3. 05 Haziran 2020 20:59

O ilde vakalar artıyor! Şantiye karantinaya alındı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, şantiyede çalışan 2 kişide koronavirüs tespit edildi. Daha sonra 3 işçi hastanede kontrol altına alınırken 21 işçi ise karantinaya alındı.

O ilde vakalar artıyor! Şantiye karantinaya alındı
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Yenice ilçesinde konut inşaatında çalışan 1 kişi, bayram tatili için memleketi Gaziantep’e giderek şantiyeye geri döndü. İşçinin bir süre sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 26 işçinin çalıştığı şantiyede koronavirüs tespit edilen işçi ile temaslı bir başka işçide daha koronavirüs belirlendi.

3 İŞÇİ KONTROL ALTINA ALINDI
3 işçi ise şikayetlerinin bulunması üzerine Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kontrol altına alındı.

ŞANTİYENİN ÇEVRESİ DEMİR BARİYERLERLE KAPATILDI
Diğer 21 işçiden bazıları kendi evlerinde, bazıları da şantiyede karantina altına alındı. Vakaların yayılımını önlemek amacıyla şantiye çevresi polis ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatıldı, giriş ve çıkışları engellendi.

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