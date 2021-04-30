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O ilde yoğun bakımdaki vaka sayısı sıfırlandı!

Çok yüksek riskli iller kategorisinde bulunan Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Covid yoğun bakım ünitesinde vaka sayısının sıfırlandı.

Geçtiğimiz hafta güncel koronavirüs tablosunda 100 bin nüfusta 292 vaka sayısı olan ve en çok vaka düşüşü yaşanan ilk 10 il arasında bulunan Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Şamil Gerek, müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.

Kadirli Devlet Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinin boş halinin fotoğrafını çekip paylaşan Başhekim Gerek, paylaşımına “Kadirli Devlet hastanesi Covid yoğun bakım hasta sayımız (0). Daha iyi olacağız inşallah” notunu düştü.

Etiketler vaka yoğun bakım hasta
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