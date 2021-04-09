O ilimizde 4 köy, karantinaya alındı

Şeyma Subaşı'nın hayali gerçek oldu!

TL'de değer kaybı sürüyor! Dolar, Euro ve Altın zirveye yerleşti!

Meteoroloji açıkladı! Sıkın dişinizi, önce yağmur ve kar ardından bahar geliyor!

Dün güne “çok önemli”, “çok kritik” diye başlamıştık... Bugün de “neden” diye başlıyoruz!