O ilimizde 4 köy, karantinaya alındı
Çanakkale'de koronavirüs vakalarında artış nedeniyle merkeze bağlı 4 köy karantina altına alındı.
Çanakkale'nin merkeze bağlı Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köylerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.
Toplantıda, merkeze bağlı Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köylerinde, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi. Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köylerin girişlerinde önlem aldı.
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