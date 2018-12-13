O ilimizde kar sürprizi ! Şaşırdılar...

İzmir’de yoğun kar yağışı Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Dağı bölgesinde başlarken, etkili yağış kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Ödemiş'e bağlı Bozdağ Mahallesi'nde de etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul’da başlayan kar yağışı bugün İzmir’de de etkili oldu. Etkili olan yağış, Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı bölgesini beyaza bürüdü. Aniden etkili olan yağışla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derece düştü. Kar yağışıyla sıcaklık eksik 1’e kadar indi.

İZMİRLİLERİN KAR ŞAŞKINLIĞI

Kar yağışının yağdığını gören ve bölgede yaşayan bazı İzmirlilerde, karın keyfini çıkardı. Kartopu oynayan İzmirliler, karla hasret giderdi, hem de şaşırdı.

Yıllardır kar görmediğini ifade eden bir vatandaş, mutlu olduklarını ve yağışla birlikte hemen dışarıya çıktıklarını ve kar topu oynadıklarını söyledi.

ÖDEMİŞ'TE DE ETKİLİ OLDU

Deniz seviyesinden bin 135 metre yükseklikte bulunan mahallede yerler karla kaplandı. Sürücüler özellikle yolların yokuş bölümlerinde zorlandı.

Kar heyecanı yaşayan bazı çocuklar da kar topu oynadı.

Bozdağ Mahalle Muhtarı Halil Faruk Otçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalleye geçen hafta da kar yağdığını belirterek, hafta sonu yerini yağmura bırakan karın birkaç gündür ara ara etkili olduğunu belirtti.

Yollarda gerekli tedbirlerin alınması için ilgili kurumlara bilgi verdiklerini aktaran Otçu, mahallede yaşayan çocukların karın keyfini çıkardığını ifade etti.