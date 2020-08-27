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  3. 27 Ağustos 2020 19:30

O ilin valisi sevindirici haberi verip uyardı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, koronavirüs vakalarının makul sayıda tutulduğunu söyleyip, "Bunların asla gevşemeye sebebiyet verdirmemesi lazım. Koronavirüsle mücadelenin süreklilik arz etmesi gerekiyor" dedi.

O ilin valisi sevindirici haberi verip uyardı
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Vali Ekrem Canalp, katıldığı bir program çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Canalp, Edirne'de koronavirüsle mücadele konusunda da açıklamalarda bulundu. Kentte kurum ve kuruluşların gösterdiği üst düzey çabaya dikkat çeken Canalp, "Bu çabanın da gayretin sonucu olarak da şunu söyleyebilirim ki, vaka sayılarımızı çok makul sayılar içinde tutma imkanımız oluyor" dedi.

"KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR"
Sonuçların gevşemeye sebebiyet vermemesi gerektiğinin altını çizen Vali Canalp, "Edirnelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının göstermiş olduğu çabayla, gayretle, tüm siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, esnaf kuruluşlarımızın, herkes şu anda Edirne'de koronavirüsle mücadelede yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu çabanın da gayretin sonucu olarak da şunu söyleyebilirim ki, vaka sayılarımızı çok makul sayılar içerisinde tutma imkanımız oluyor. Ancak bunların asla gevşemeye sebebiyet verdirmemesi lazım. Koronavirüsle mücadelede süreklilik arz etmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi sürekli, hiç bıkmadan, usanmadan devam ettirelim ki, bugüne kadar sergilemiş olduğumuz o trendin aynısını devam ettirebilmiş olalım" diye konuştu.

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