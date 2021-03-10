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O inşaatın sahibi tutuklandı

O inşaatın sahibi tutuklandı

İstanbul Çekmeköy’de iki kardeşin hayatını kaybettiği inşaatın sahibi Orhan A., ''Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak'' suçundan tutuklandı.

Oyun oynamak için evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşler, bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan yağmur suyu ile dolmuş çukurda ölü bulunmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ soruşturması kapsamında inşaat sahibi O.A. gözaltına alınmıştı. O.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan O.A., ifadesinin alınmasının ardından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, O.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.

DHA

Etiketler çekmeköy inşaat
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