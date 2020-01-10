O isim istifasını doğruladı: ''Cumhurbaşkanımızın eli rahatlasın''

SADAT kurucusu, ASDER (Adaleti Savunanlar Derneği) Onursal Başkanı ve ASSAM (Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurul Üyeliği görevlerinden istifa ettiğini doğruladı.

Tanrıverdi istifa kararını, “Bundan 10 sene önce, 20 sene önce söylediklerimin de çarpıtılarak gündeme taşınması beni rahatsız etti. Cumhurbaşkanının elini rahatlatmak üzere” aldıklarını söyledi.

Posta gazetesi yazarı Murat Çelik’in sorularına yanıt veren Tanrıverdi, çok tartışılan konuşmasının Kasım 2019’da Uluslararası İslam Birliği Kongresi’nde yaptığı konuşmasından ‘cımbızlandığını’ ve ‘yanlış istikamette basına intikal ettirildiği’ belirtti. Kendisini ‘meczup’ bir şahıs olduğu izlenimi verilmeye çalışıldığını belirten Tanrıverdi, “Böyle değil ama” dedi.

‘AFFINIZI İSTİYORUM DEDİM’

“Ben mehdi beklentisini tenkit eden bir konuşma yaptım. Yani serzeniş yapıyorum. ‘Bunu mu beklememiz lâzım’ diyorum. ‘Bizim bir şeyler yapmamız gerekmez mi, biz birlik için çalışmamalı mıyız?’ diyorum” diyen Adnan Tanrıverdi istifa kararının nasıl alındığını ise şöyle anlattı:

“Ve nihayetinde Cumhurbaşkanının elini rahatlatmak üzere ben kendilerine dedim ‘Bu görevlerden affımızı istiyoruz.’ Sonra istişare ettik. ‘Evet’ dedi, ‘Bu hücumlar artarak devam ediyor, sizi rahatsız edecekler’ dedi. Onun üzerine benim teklifimi onayladı. İnşallah bu ayrılma işi böyle devam edecek. Sonuç bu yani.”

