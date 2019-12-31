O isimden Diyanet'e "Mehdi" çağrısı !

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, SADAT’ın kurucularından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askeri danışmanı Adnan Tanrıverdi’nin “Mehdi gelecek, ortam hazırlamalıyız” sözlerini köşesine taşıdı.

Tanrıverdi’nin “Mehdi’nin gelişi için erekli şartları hazırlamak” sözleri üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’na çağrı yapan Beki, “2020'de, sigara gibi 'kesin haram'lar ve camilerdeki tabure gibi tehlikeli görüntülerle mücadeleden fırsat bulup artık 'Mehdi' konusunda da bizi aydınlatmaya vaaz ve hutbe ayıracaklarını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Karar gazetesi yazarı Akif Beki’nin “Mehdi 2020’de gelecek mi?” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"2019'un son günlerini, üzerinde 'Cumhurbaşkanlığı askeri başdanışmanı' sıfatı olan birinin 'Mehdi gelecek' sözlerini tartışarak geçirdik.

AK Parti'nin kitlesi ve inançları nezdinde sandığa soktuğu 'kurtarıcı', 18 yıl aradan sonra tekrar sandıktan milli iradenin üstüne çıkarılıyor.

Bir siyasi proje olarak 'kurtarıcı' zar zor yere, insanların arasına indirilmişti. Şimdi ise seçim tarihi yerine kıyamet saatinde zuhur edecek bir 'ahir zaman kurtarıcısı' olarak yerden yine göğe yükseltiliyor.

Her iki modelde de 'seçilmiş' bir kurtarıcı var. Fakat seçmenleri tarafından seçilene 'Mehdi' demiyoruz.

Ancak; seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, hangisine karşı sorumlu olduğunu karıştırıyor olmalı.

Aksi halde, kamuoyunu hazırlama görevini şöyle tarif eder miydi:

"İslam Birliği olacak mı, olacak. Nasıl olacak; Mehdi Hazretleri geldiği zaman. Peki Mehdi ne zaman gelecek? Allah bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu, ortamı hazırlamamız gerekmez mi?..."

Tanrıverdi, 'Mehdi'nin gelişine sadece toplumu değil ortamı, yani şartları hazırlamaktan söz ediyor. Hangi şartlar bunlar?

Diyanet'ten, beliren alametlere kıyasla 2020'de 'Mehdi'nin gelip gelmeyeceğini müjdelemesini elbette beklemiyorum, bu boyunu aşar. Ama hazırlanması gereken ortam ve şartlarla ilgili de mi bize bir tebliğ yapamaz?

2020'de, sigara gibi 'kesin haram'lar ve camilerdeki tabure gibi tehlikeli görüntülerle mücadeleden fırsat bulup artık 'Mehdi' konusunda da bizi aydınlatmaya vaaz ve hutbe ayıracaklarını umuyorum. Bilhassa ön hazırlıkların başlamış olması, beni ciddi umutlandırıyor."