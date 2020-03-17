O isimden korkutan açıklama: ''En az 20 bin vaka''

İsmail Dükel’in hazırlayıp sunduğu TELE1 Kulis programının bugünkü konuğu Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, koronavirüse ilişkin bilgi verdi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Alpay Azap’ın vaka sayısının beş binlere yükselebileceğine yönelik açıklamasını değerlendiren Dr. Vedat Bulut, bu sayının “iyimser” kalabileceğini belirtti. Bulut, Haziran’a kadar en 20 bin vaka görülebileceğini, bu sayının 100 binlere ulaşmasının sürpriz olmayacağını söyledi. Bulut, virüsün hızlı yayılımına bir kez daha dikkat çekti.