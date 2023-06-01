O klibe beğeni yağdı: Türk Hava Kuvvetleri, 112 yaşında!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 112'nci kuruluş yıl dönümünü o video ile kutladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın faaliyetlerini anlatan klip de MSB tarafından paylaşıldı.

Kısa sürede büyük beğeni alan klipte; A400M tipi askeri kargo uçağı ile gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı tahliye operasyonları, insani yardımların taşınması, SİHA ve F-16'lar ile terörle mücadele operasyonlarına verilen hava desteği, eğitim uçuşları, operasyonlara katılan Mehmetçik'in helikopterlerle taşınmasına ilişkin detaylar yer aldı.

MSB’nin Twitter hesabından söz konusu anlar, "Gece gündüz demeden ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan, asil milletimizin gökyüzündeki gücü olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetleri'mizin kahraman ve fedakâr personeline hayırlı başarılı görevler diliyoruz" ifadeleriyle paylaşıldı.