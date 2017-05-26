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  3. 26 Mayıs 2017 19:06

O mahkeme başkanının cezası belli oldu

Birçok kritik davaların görüldüğü mahkemelerde mahkeme başkanı olan ve FETÖ'ye iltisakı nedeniyle ihraç edilen hakim Menderes Yılmaz için karar verildi.

O mahkeme başkanının cezası belli oldu
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"Faili Meçhul Cinayetler, JİTEM, KCK, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Yolsuzluk" davalarının görüldüğü mahkemelerde, mahkeme başkanı olarak görev yapan ve FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim Menderes Yılmaz hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) iltisakı nedeniyle  meslekten ihraç edilen ve bir dönem faili meçhul cinayetler, JİTEM, KCK, İzmir  Büyükşehir Belediyesinde Yolsuzluk davalarının görüldüğü mahkemelerde mahkeme  başkanı olarak görev yapan hakim Menderes Yılmaz hakkında ''Anayasal düzeni  ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye  Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 3 kez  ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla  kadar hapis talebiyle dava açıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır ve İzmir'de Ağır Ceza  Mahkemesi Başkanlığı yapan ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından  meslekten ihraç edilen hakim Menderes Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma  tamamlandı.

Soruşturma sonucu hazırlanan ve mahkemeye gönderilen 101 sayfalık  iddianamede, FETÖ'nün yapısı, eylemleri ve yargı yapılanması anlatılıyor.

Sanık Menderes Yılmaz'ın son görev yerinin Gaziosmanpaşa Hakimliği  olduğu belirtilen iddianamede, Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen hukuka aykırı  işlemler tek tek anlatıldı.

İddianamede, Menderes Yılmaz'ın emekli Albay Cemal Temizöz'ün  yargılandığı fail meçhul cinayetlere ilişkin Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde  görülen davada, tanık ve gizli tanıkların, soruşturma aşamasında baskı, tehdit ve  şantajla ifadelerinin alındığı, Temizöz'ün yer ve zaman olarak olay bölgesi  dışında olduğunu belgeleriyle ortaya koymasına rağmen, haksız yere tutuklu olarak  yargılama yaptığı vurgulandı.

Sohbet yapan hakim

Sanık Yılmaz'ın FETÖ mensubu olduğuna ilişkin tanık ve bir kısım FETÖ  şüphelilerin beyanlarına da yer verilen iddianamede, başka bir soruşturmada  şüpheli olarak ifade veren meslektaşı S.S.'in görev yaparken şüpheli Menderes  Yılmaz tarafından sohbete davet edildiğini, 3-4 kişinin katıldığı toplantılarda,  sohbeti yapan kişinin Menderes Yılmaz olduğunu söylediği kaydedildi.

İddianamede, sanık Menderes Yılmaz'ın "konumu ve örgüt adına  gerçekleştirdiği eylemler ile anılan örgütün adeta silah olarak kullandığı yargı  yapılanmasının örgüt için en mahrem kabul edilen ve kamuoyu için de önem arz eden  Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi ve sonrasında İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi gibi  mahkemelere, mahkeme başkanı olarak yerleştirildiği" ifade edildi.

Sanık Menderes Yılmaz'ın Emekli Albay Temizöz'ün de aralarında  bulunduğu 'faili meçhul cinayetler, JİTEM, KCK, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde  yolsuzluk davalarında görev yaptığı belirtilen iddianamede, Menderes Yılmaz'ın,  örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda ve tam bir itaatle  "yargının kararı" veya "takdiri" kılıfı altında hukuka aykırı hareket ettiği  iddia edildi.

İddianamede, Menderes Yılmaz'ın ifadesine de yer verildi. Sanığın 23  yılı aşkın süredir hakimlik yaptığını, bunun yaklaşık 10 yılının da ağır ceza  mahkemesi başkanı olarak geçtiğini belirttiği ve hakkındaki suçlamaları kabul  etmediği belirtildi. Yılmaz'ın ifadesinde, bir örgütün silahlı örgüt kabul  edilebilmesi için silahlı eylemlerde bulunması gerektiğini, kamuoyunda ve resmi  belgelerde FETÖ/PDY isimli örgütün silahlı örgüt olduğu yargı organlarınca karara  bağlanacak olursa, kendisinin görebildiği ilk eylemi, 15 Temmuz 2016 tarihindeki  askeri darbe kalkışması olarak değerlendirmek gerektiğini ileri sürdüğü  belirtildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olan  sanığın, "Anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini  ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini  yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3 kez  ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 15 yıla  kadar hapsi cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.  Sanık Menderes Yılmaz önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

AA

mahkeme başkanı , hakim , müebbet , dava