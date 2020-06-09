O profesör için skandal iddia! '' Porno izlerken öğrencilere yakalandı''

Atılım üniversitesi'nde 2013 yılından bu yana İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. Hasan Kaval'ın maliye online sınavı esnasında müstehcen görüntüler izlediği iddia edildi.

Twitter'da paylaşılan görüntülerde Prof. Dr. Hasan Kaval'ın Netflix izlediği şeklinde kendisini savunduğu ve müstehcen görüntüler izlediği iddialarını reddettiği görülüyor.



Videoya sesi yansıyan kızın ise "Ama hepsinini videosu var" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Twitter'da ozer_v kullanıcı adına sahip Vartolu isimli hesabın yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ'NİN RESMİ SİTESİNDEN İSMİ KALDIRILDI

Sosyal medya paylaşımları kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken Atılım Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden Prof. Dr. Hasan Kaval'ın isminin kaldırılmış olması dikkat çekti.