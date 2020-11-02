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  3. 02 Kasım 2020 13:35

O şehrimizde kırmızı alarm! 2 günde 254 ev karantinaya alındı

Koronavirüs vaka sayıları yurt genelinde artarken Adıyaman'da korona virüs salgını nedeniyle 2 gün içerisinde 254 ev karantinaya alındı.

O şehrimizde kırmızı alarm! 2 günde 254 ev karantinaya alındı
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Adıyaman'da korona virüs tedbirleri kapsamında son iki günde 254 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda son iki günde farklı mahallelerdeki 254 ev karantinaya alındı.

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