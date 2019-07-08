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  3. 08 Temmuz 2019 15:50

O şüpheliyi kapıda karşılayan polis açığa alındı

İstanbul Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı.

O şüpheliyi kapıda karşılayan polis açığa alındı
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Pendik’te hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan şahısların karakola girişi sırasında çekilen görüntüler nedeniyle Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevden alınarak idari soruşturma başlatıldı.

Pendik D-100 Karayolu üzerinde geçtiğimiz cumartesi günü 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü yol vermedikleri gerekçesiyle keserek dikiz aynasını kıran ve aracı teklemeyen şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, bu sabah Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Amirliği’ne geldi.

Şüphelileri kapıda karşılayan ve elini sıkan Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevden alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Hamile kadının bulunduğu araca saldırmışlardı ! İfadeleri ortaya çıktıHamile kadının bulunduğu araca saldırmışlardı ! İfadeleri ortaya çıktı

 

DHA

hamile kadın , pendik , trafik magandası
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