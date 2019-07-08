O şüpheliyi kapıda karşılayan polis açığa alındı

Pendik’te hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan şahısların karakola girişi sırasında çekilen görüntüler nedeniyle Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevden alınarak idari soruşturma başlatıldı.

Pendik D-100 Karayolu üzerinde geçtiğimiz cumartesi günü 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü yol vermedikleri gerekçesiyle keserek dikiz aynasını kıran ve aracı teklemeyen şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, bu sabah Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Amirliği’ne geldi.



Şüphelileri kapıda karşılayan ve elini sıkan Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevden alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldı.





Hamile kadının bulunduğu araca saldırmışlardı ! İfadeleri ortaya çıktı