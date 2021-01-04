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  3. 04 Ocak 2021 21:10

O ülkede 8 aydan bu yana ilk defa korona vakası görülmedi

Tacikistan'da, koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı nisandan bu yana ilk defa son 24 saatte yeni vaka tespit edilmedi.

O ülkede 8 aydan bu yana ilk defa korona vakası görülmedi
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Tacikistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son dönemde Covid-19 vaka sayısının 10’un altında gerçekleştiği ülkede son 24 saatte yeni vaka saptanmadı.

Ülkede salgının başından beri 13 bin 300 kişide Kovid-19 tespit edilirken bunlardan 12 bin 980'i iyileşti.

Şimdiye dek Covid-19 kaynaklı 90 ölümün rapor edildiği Tacikistan’da 271 hastanın tedavisi sürüyor.

vaka , koronavirüs , korona
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