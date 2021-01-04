O ülkede 8 aydan bu yana ilk defa korona vakası görülmedi

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Tacikistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son dönemde Covid-19 vaka sayısının 10’un altında gerçekleştiği ülkede son 24 saatte yeni vaka saptanmadı.
Ülkede salgının başından beri 13 bin 300 kişide Kovid-19 tespit edilirken bunlardan 12 bin 980'i iyileşti.
Şimdiye dek Covid-19 kaynaklı 90 ölümün rapor edildiği Tacikistan’da 271 hastanın tedavisi sürüyor.
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