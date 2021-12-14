O ülkede facia! Akaryakıt istasyonunda patlama: En az 50 ölü
Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 50'den fazla kişi öldü.
Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde, akaryakıt taşıyan bir kamyonun infilak etmesi sonucunda, ilk belirlemelere göre civardaki 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti.
ONLARCA YARALI HASTANELERE KALDIRILDI
Le Nouvelliste gazetesi, onlarca yaralının hastanelere kaldırıldığını duyurdu.
Eski Haiti Başbakanı Claude Joseph, sosyal medya paylaşımında, patlamada yakınlarını kaybeden herkesin acısını paylaştığını ifade etti.
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