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  3. 01 Ocak 2019 14:49

O vatandaşın metrobüs hayali gerçek oldu

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, metrobüste hiç oturarak seyahat edemediğini belirterek ''Milli Piyango’dan ikramiye çıkarsa, kendime metrobüs alacağım'' diyen Bahattin Çağış ile metrobüse bindi.

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Cumhuriyet Halk Partisinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Milli Piyango'dan ikramiye çıkarsa, kendime metrobüs alacağım" diyen Bahattin Çağış ile bir araya geldi.

METROBÜSTE OTURAMAYAN VATANDAŞLA YAN YANA OTURDU

İmamoğlu, " 5 yıldır metrobüste oturamıyorum. En son oturduğumda bir amca yer istemişti, o yüzden çok oturamadım" diyen vatandaş ile metrobüste yolculuk yaptı. Sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaşan İmamoğlu, ""Milli Piyango'dan ikramiye çıkarsa, kendime metrobüs alacağım" diyen Bahattin Çağış hemşehrimle yılın ilk gününe beraber başladık. Tatil olduğu için metrobüste oturabildik, sohbet edip dertleştik. Ulaşım başta, İstanbul'un tüm sorunlarını konuşarak ve anlayarak çözeceğiz." dedi.

İMAMOĞLU TEPKİSİZ KALMAMIŞTI

Sosyal medya hesabından daha önce Bahattin Çağış'ın videosunu paylaşan İmamoğlu, "Biraz daha sabır sevgili hemşehrim... 93 gün kaldı" notunu düşmüştü. İmamoğlu'nun bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni almıştı.

"EN BÜYÜK HAYALİM METROBÜS ALMAK"

Bahattin Çağış isimli vatandaşın, CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk ile geçtiğimiz günlerde yaptığı röportajda söyledikleri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

Çağış, röportajında en büyük hayalinin kendine özel metrobüs almak olduğunu belirterek, "İstanbul gibi büyük bir şehirde benim en büyük hayalim kendime özel metrobüs almak. Sırf, ayakta işe gidip gelmemek için. Hangi gün oturacağım onu düşünüyorum. Yaklaşık 5 yıldır her sabah oturabilme umuduyla evden çıkıyorum ama bir şekilde oturamıyorum. Oturarak eve gitmenin duygusunu yaşamak istiyorum. Bir gün boş koltuk buldum, oturdum. Onda da yaşlı bir amca denk geldi, 'Evladım yer verir misin?' dedi. 'Tabii ki' dedim. 3-5 saniye oturdum. Amca da tesadüfen son durağa kadar inmedi. Hep böyle ayakta gittim" ifadelerini kullanmıştı.

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