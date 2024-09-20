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Oba Makarna'daki patlamaya ilişkin fabrika müdürü tutuklandı

Oba Makarna'daki patlamaya ilişkin fabrika müdürü tutuklandı
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Sakarya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 30 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin devam eden soruşturmada fabrika müdürü tutuklanırken, fabrika sahipleri ile iş güvenliği uzmanı, kazan sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

Patlama neticesinde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınmıştı.

İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

FABRİKA MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, fabrikada meydana gelen patlamayı araştırmak için 2 müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı. Patlamanın sebebini bulmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli dün Hendek Adliyesi’ne ifadeye çağrıldı.

Gece saatlerinde savcılıkta ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverildi. Bugün öğlen saatlerinde sağlık kontrollerinden geçirilen 6 şüpheli Hendek Adalet Sarayı’na getirildi.

Gece geç saatlere kadar süren hakimlik sorgusunun ardından fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FABRİKA SAHİPLERİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Patlamanın sebebi araştırılıyor.

İHA

Etiketler oba makarna Oba makarna dava Oba makarna kaza Oba makarna tutuklama
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