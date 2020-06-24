Obezite Cerrahisi ve Obezite Tedavisi

Obezite, yüksek tansiyon, diyabet ve metabolik sendrom gibi başka pek çok rahatsızlığı da beraberinde getirebilir. Kişinin sağlığı için, obezite ve obeziteden kaynaklı sağlık problemlerini önlemek adına gerekli tedavi yöntemleri en kısa sürede uygulanmalıdır.

Obezite Teşhisi Nasıl Konur?

Kişiye obezite tanısı koyabilmek için vücut kitle indeksi ölçümü yapılmaktadır. Bu ölçüm, kişinin kilosunun boyunun karesine bölünmesiyle hesaplanmaktadır. 20 - 25 aralığı normal kilo, 25 - 30 aralığı kilolu, 30+ obez olurken 40+ ise morbid obez kategorisine girmektedir.

Obezite Nedenleri Nelerdir?

Obezite hastalığı, beslenme bozukluğu, hareketsizlik ve genetik yatkınlık sonucu ortaya çıkabilmektedir. Obezitenin başlıca nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

· Besin değeri düşük, kalori değeri yüksek gıdalar tüketmek

· Hareketsiz bir yaşam biçimine sahip olmak

· Tüketilen kalori miktarının yakılan kaloriden fazla oluşu

· Uyku düzensizliği, çok fazla ya da çok az uyumak

· Genetik, ailesinde obezite hastalığı olan kişilerde obezite görülme olasılığı oldukça yüksektir

· Yaşlılık, kas kütlesi azalıp metabolizma yavaşladığı için kilo alımı artmaktadır

· Hamilelik, alınan kiloların verilememesi sonucu obezite riski yaşanabilmektedir

Bu sebeplerin dışında bazı istisnai durumlar da obezite hastalığına sebep olmaktadır. Birtakım rahatsızlıklar, dolaylı olarak obezite hastalığına sebebiyet vermektedir. Obeziteye neden olan tıbbi durumlar şunlardır;

· Polikistik over sendromu: Kadınlarda en sık görülen hormonal bozuklukların başında yer almaktadır. Yumurtalıklarda meydana gelen hormonal bozukluğun yan etkisi olarak kilo alımı yaşanır.

· Hipotiroidi: Tiroid bezinin bazı hormonları üretemediği bir durumdur. Yan etkisi olarak kilo artışı yaşanmaktadır.

· Prader - Willi sendromu: Doğuştan gelen ve kronik açlığa neden olan ender bir rahatsızlıktır.

· Osteoartrit: Ağrılar nedeniyle hareketsizliğe neden olan bir tür rahatsızlıktır.

· Cushing sendromu: Kilo alımını sağlayan kortizol hormonunun vücutta aşırı miktarda bulunması durumudur.

Obezite Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Obezite tedavisi, her hastaya özel şekilde gerçekleştirilir. Kişilerin obezite sebebi, metabolizması ve vücudundaki yağ - kas oranı farklı olduğu için tedaviler her bir kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Obezite tedavisinde 30’un üzerinde olan vücut kitle indeksinin ilk olarak 25 - 30 aralığına sonra ise 25’in altına düşürülmesi amaçlanır.

Diyet tedavisi yöntemi ile hastanın beslenme düzeninde değişiklikler yapılarak kilo vermesi amaçlanmaktadır. Besin değer yüksek gıdalar tüketmesi sağlanarak kilo verme işleminin olabilecek en sağlıklı şekilde gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Egzersiz tedavisi, doğru beslenmenin yanında ek olarak gerçekleştirilen bir yöntemdir. Kilo kaybı yaşanırken sarkma ve benzeri durumları önlemek, aynı zamanda sağlıklı kilo vermek için egzersiz ve hareket tedavisi uygulanmaktadır.

Cerrahi tedavi, vücut kitle indeksi, 35 - 40 aralığında olan yani hayati risk taşıyan obezite hastalarına önerilen bir tedavi yöntemidir. Obezite cerrahisi, obezite hastalığının tedavi sürecinde başarıya ulaşma oranı en yüksek olan tedavi yöntemidir.

Obezite Cerrahisi Nedir?

Öncelikli olarak morbid obez hastalarına ve hayat tarzı ile beslenme alışkanlıklarında değişiklik yapmasına rağmen kilo veremeyen hastalara obezite cerrahisi tedavisi uygulanmaktadır. Araştırmalar göstermektedir ki; özellikle morbid obez hastaları, diyet ve spor ile kilo verseler dahi tekrar kilo alma durumu yaşayabilmektedir. Bu nedenle en etkili tedavi yöntemi, cerrahi yöntemdir.

Obezite hastası kişiye hangi ameliyat yönteminin uygulanacağı, kilosuna ve yeme alışkanlıklarına göre belirlenmektedir. Ameliyat tekniği ve sonuçları açısından birbirinden farklı yöntemler bulunmaktadır. Bilinen isimleriyle mide baypası ve tüp mide ameliyatı, en yaygın obezite cerrahisi yöntemlerindendir.

Gastrik Bypass (Mide Baypası)

Bu ameliyatın iki aşaması vardır. İlk olarak midenin hacmi küçültülür. Bu işlem hastanın daha az yemesini ve çabuk doymasını sağlamaktadır. İkinci aşamada ise ince bağırsakta bir düzenleme yapılarak yağ sindirimi ve emilimi azaltılır. Bağırsaktan salgılanan hormonlardaki değişimin etkisi ile çabuk doyma ve daha uzun süre tokluk hissi sağlanır. Mide baypası ile fazla kiloların yaklaşık %60 - 80’ini verilebilmektedir. Ancak vitamin ve demir eksikliğine neden olacağı için ömür boyu ilaç kullanmak gerekebilir.

Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide)

Tüp mide ameliyatında midenin %80’i çıkarılarak mide tüp şekline getirilir. Mide küçüldüğü için hasta daha az yiyerek daha çabuk doyma hissi yaşamaktadır. Bağırsaktan salgılanan hormonlardaki değişimin etkisi ile çabuk doyma ve tokluk hissi oluşur. Bu ameliyat fazla kiloların yaklaşık %40 - 60’ını verdirmektedir. Teknik olarak mide baypasından daha basit bir ameliyat olduğu için daha az komplikasyon görülmektedir. Tüp mide ameliyatının dezavantajı mide çıkarıldığı için eski haline döndürülme imkânı olmamasıdır.

Mide küçültme operasyonları sonrası ilk 6 ayda, fazla kilonun yüzde ellisi kaybedilmektedir. Ameliyat sonrası toplamda 1 yılda fazla kilonun %75’inin verilmesi amaçlanmaktadır. Hastanın ulaşması gereken ideal kiloya ise bir buçuk yıl sonra ulaşması gerekmektedir. Bu noktada en önemli husus, hastanın verilen tüm diyet ve korunma programlarına eksiksiz uymasıdır. Obezite hastası kişinin ameliyat olduktan sonraki ilk 6 ayı çok önemlidir.

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