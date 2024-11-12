Öcalan’ın avukatlarından yeni başvuru

MHP lideri Bahçeli'nin bebek katili Abdullah Öcalan'a TBMM'ye davet çağrısını yenilemesinin ardından PKK lideri Öcalan’ın avukatları, müvekkilleriyle görüşmek için yeni bir başvuru yaptı.

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, müvekkilleri eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmek için başsavcılık ve cezaevi müdürlüğüne başvuruda bulundu.

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları yeni bir başvuru yaptı. Başvurular, Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Cengiz Yürekli, Emran Emekçi, İbrahim Bilmez ve Suzan Akipa tarafından yapıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan avukatlar, ayrıca İmralı'daki diğer müvekkilleri Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş için de görüşme başvurusunda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kürt sorununa dair açıklamaları ardından DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim’de İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Ömer Öcalan, 43 ay sonra ilk kez Abdullah Öcalan ile görüşen isim olmuştu.