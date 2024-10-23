Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'dan Bahçeli'ye mesaj

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK’nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, MHP lideri Bahçeli’nin “Gelsin TBMM’de konuşsun” açıklamasını ‘samimi’ bulduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Abdullah Öcalan için, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" demesi gündemdeki yerini korurken Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’dan konuya ilişkin değerlendirme geldi.

Odatv’ye konuşan Mehmet Öcalan, “Valla konuşmalar samimi, yani eğer bu bir girişimse, Zannederim Bahçeli'nin bir hesabı var. Umarım ki herkes bu hesaptan faydalanır” dedi.

Öcalan’ın avukatlarının her hafta görüş talebini ilettiklerini ifade eden Mehmet Öcalan’ın Bahçeli’nin iki haftadır bu konuyu gündeme taşıdığını hatırlatarak şöyle konuştu:

“İki hafta üst üste Devlet Bahçeli bu konuyu ortaya atıyor. Bunu bilemiyorum, bir adımdır. Ne şekilde şekillenecekse, bilemiyorum. Umarız ki güzel şekilde olur. Evet konuşuyor Bahçeli, doğrudur konuşması. Ama 4 senedir Abdullah Öcalan'dan bir ses çıkamıyor, tecritte. Avukatlarıyla her taraf kesilmiştir. Bilmiyorum belki adada konuşuyor. Bilemiyoruz. Umarım herkes için güzel bir şeyler olabilir. Kimse kimseyi aldatmasın. Demokratik şekilde güzel bir barış olsa biz de buna seviniriz. Neyin ne olacağı belirsiz. Umarım ki güzel olur.”

Mehmet Öcalan, “Abdullah Öcalan ile görüşmeniz halinde Bahçeli’nin çağrısına olumlu mu olumsuz mu yanıt vermesini isterdiniz” sorusuna ise “Eğer toplum için bir katkısı varsa olumlu olur. Olumsuzunu düşünmeyiz. İnsanlar ölmesin, kan akmasın. Buna zaten geçmişte de karşıydık, şimdi de karşıyız. Demokratik bir barış olacaksa... Ama tek taraflı olursa zor olur” diyerek cevap verdi.

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.

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