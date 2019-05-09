Öcalan'la mesja pazarlığı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal ettiği gün, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile avukatlarının 8 yıl aradan sonra İmralı’da görüşme yaptığının kamuoyuna duyurulması iktidarın Kürt kökenli seçmene bir mesaj verdiği şeklinde yorumlanmıştı.

Öcalan’a yönelik uygulanan sözde tecritin kaldırılması talebiyle HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven 6 ayı aşkın süredir açlık grevi yapıyor.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre; Öcalan 2 Mayıs’ta gerçekleşen görüşmenin 4 gün sonra 6 Mayıs’ta kamuoyuna açıklanmasının Öcalan’ın kamuoyuna duyurulacağı mesajların içeriğinde anlaşma sağlanamamasından kaynaklandığı ileri sürülüyor. Mesajın içeriği konusunda pazarlık yürütüldüğü ifade ediliyor.

Ayrıca, Öcalan ile 8 yıl sonra avukatlarıyla yapılan görüşmeden önce 31 Mart’ın hemen ardından bir ön görüşme yapıldığı, iddia ediliyor.

Öte yandan Öcalan'ın avukatları yeniden görüşme için başvuruda bulundu.