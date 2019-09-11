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  3. 11 Eylül 2019 20:57

Odasında baygın bulunan genç kız kurtulamadı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, odasında baygın halde bulunan ve ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Buse Akça (15), kurtarılamadı. Buse'nin ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Odasında baygın bulunan genç kız kurtulamadı
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15 yaşındaki Buse Akça'nın yatak odasında hareketsiz yattığını fark eden ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi.

Aile daha sonra beklemeden, Buse'yi otomobille, İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Buse Akça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Buse'nin şüpheli ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. Buse'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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