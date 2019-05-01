ÖDP'li isim ''örgüt üyeliği''nden gözaltında

Demir, İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamalarına gitmeye hazırlanırken, saat 7.30’da arkadaşının dükkanında bulunduğu sırada, ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla polislerce gözaltına alındı.

BirGün’e konuşan ÖDP İl Başkanı Ali Merdan Çelik, olayla ilgili emniyet ile konuştuklarını belirtti ve “Arkadaşımız çağırsanız gelirdi” diyerek gözaltına tepki gösterdi. Çelik, polislerin kendisine gözaltıyla ilgili “emir geldi” dediklerini aktardı.

Çelik’in açıklamaları şöyle:

“Durumuna ilişkin detaylı bir bilgimiz yok. Sabah evini basan polis ekibinin şefiyle görüştüm. Neden böyle bir günü seçtiklerini, tatil olan bir günde ev baskını yaptıklarını, arkadaşımızın partimizin yönetim kurulu üyesi olduğunu, çağırdıkları zaman gidebileceğini ve bir suça karışmasının da söz konusu olmadığını da söyledim. Onlar da emrin yukarıdan geldiğini, savcılığın talimatıyla işlem yaptıklarını, ellerinde bir şey olmadığını ve arkadaşımızın eve gitmesinin uygun olacağını söylediler. Şu anda da arkadaşımız Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele’de gözaltındadır. Oradaki şef bana ‘terör örgütü üyeliği’ gerekçesiyle evinin arandığı ve gözaltı karar olduğu söyledi.”

