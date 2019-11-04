ODTÜ rektöründen ''Beni protesto edebilir'' soruşturması

ODTÜ Rektörü Verşan Kök, 23 Eylül’de yapılması planlanan akademik yıl açılış törenini iptal etmişti. İptal kararı akademik yıl açılışını yapılacağı salon davetlilerle doluyken alınmıştı. ODTÜ ormanlarının imara açılması ile birlikte geçtiğimiz dönemden beri eleştirilerin odağında olan Kök’ün adı hukuksuzluklar ve yolsuzluklar ile alınıyor. Üniversite bileşenleri tarafından sıklıkla protesto edilen Kök, akademik yıl açılış törenini de protesto edilmekten korktuğu için “güvenlik gerekçesi” ile iptal etmişti.

Ancak Kök, akademik yıl açılış töreni iptal edilmese kendisini protesto edebilecek öğrencilere soruşturma açtı. Konuyla ilgili öğrencilere ulaşan soruşturma tutanağında, akademik yılın öğrenciler tarafından protesto edilebilmesi ihtimaline karşı iptal edildiği belirtildi. Öğrencilerin el ilanı dağıtmaları ve sırt çantalarını aratmamaları da soruşturmaya konu edildi. Öte yandan üniversitelilerin, “Akademik personeli tahrik edici” davranışlarda bulunduğu iddia edildi.