  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ODTÜ'de gözaltına alınan onlarca öğrenci için karar verildi

ODTÜ'de gözaltına alınan onlarca öğrenci için karar verildi

ODTÜ'de gözaltına alınan onlarca öğrenci için karar verildi
Güncelleme:

ODTÜ'de gözaltına alınan ve bugün işlemleri tamamlanan 33 kişiden 4'üne 3 hafta ev hapsi verilirken, 15'i yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. 12'si ise serbest kaldı.

ODTÜ'deki protesto gösterileri sırasında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan Savcılığa sevk edilen 33 kişiden 2'si Savcılık tarafından ifadeleri alınmadan, 12 kişi de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklama istemiyle Hakimliğe sevk edilirken, 15 kişi hakkında da adli kontrol istendi.

Sulh Ceza Hakimliği 4 kişi hakkındaki tutuklama talebini reddederken, 3 hafta ev hapsi cezası verdi. Sulh Ceza Hakimliği 15 kişiyi ise yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.

 

Etiketler odtü odtülü öğrenciler üniversiteliler serbest bırakıldılar karar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eleştirilerin odağındaki Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi Eleştirilerin odağındaki Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi Çocuklar Duymasın'ın Emine'si sarı saçlarıyla olay oldu Çocuklar Duymasın'ın Emine'si sarı saçlarıyla olay oldu 5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı yükseldi 5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı yükseldi Diyanet, bayram namazı saatlerini duyurdu Diyanet, bayram namazı saatlerini duyurdu Elon Musk'tan sürpriz hamle! X satıldı Elon Musk'tan sürpriz hamle! X satıldı Suriyeliler bayram öncesi temelli dönüş yaptı Suriyeliler bayram öncesi temelli dönüş yaptı Metrobüs istasyonunda şoke eden kavga: Yürüyen merdivende saldıran kadın aşağı düştü Metrobüs istasyonunda şoke eden kavga: Yürüyen merdivende saldıran kadın aşağı düştü Mezarlık ziyareti yapan aileye kanlı saldırı: Yaralılar var Mezarlık ziyareti yapan aileye kanlı saldırı: Yaralılar var CHP'den erken seçim için tarihi hamle: Hedef 27.7 milyon kişi! CHP'den erken seçim için tarihi hamle: Hedef 27.7 milyon kişi! RTÜK'ten Özgür Özel'e tepki, medyaya uyarı RTÜK'ten Özgür Özel'e tepki, medyaya uyarı
Saraçhane ve Maltepe'den sonra CHP'nin planı belli oldu Saraçhane ve Maltepe'den sonra CHP'nin planı belli oldu Beren Saat günler sonra suskunluğunu bozdu Beren Saat günler sonra suskunluğunu bozdu Ünlü tarihçiden İş Bankası çıkışı: ''Atatürk'ün vasiyetini iptal etmek demektir'' Ünlü tarihçiden İş Bankası çıkışı: ''Atatürk'ün vasiyetini iptal etmek demektir'' Bayramda çalışana ek ücret hakkı! İşte tatil günü işçi çalıştıran patronlar ödemesi gereken ücret Bayramda çalışana ek ücret hakkı! İşte tatil günü işçi çalıştıran patronlar ödemesi gereken ücret Biri 16, diğeri 17 yaşında... Sosyal medyada başlayan tartışmada korkunç son! Biri 16, diğeri 17 yaşında... Sosyal medyada başlayan tartışmada korkunç son! MSB acı haberi verdi: 1 askerimiz şehit oldu MSB acı haberi verdi: 1 askerimiz şehit oldu Bu pazar bağımlılık yapıyor! 24 saat açık, gece bile tıklım tıklım Bu pazar bağımlılık yapıyor! 24 saat açık, gece bile tıklım tıklım CHP'den ''İmamoğlu'na Özgürlük'' mitingi: Alandaki kişi sayısı dudak uçuklattı CHP'den ''İmamoğlu'na Özgürlük'' mitingi: Alandaki kişi sayısı dudak uçuklattı Sokak ortasında kadına tekme tokat dayak! ''Vur hak etti'' diye destek verdiler Sokak ortasında kadına tekme tokat dayak! ''Vur hak etti'' diye destek verdiler Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak ve fırtına geliyor!