ODTÜ'de gözaltına alınan onlarca öğrenci için karar verildi

ODTÜ'de gözaltına alınan ve bugün işlemleri tamamlanan 33 kişiden 4'üne 3 hafta ev hapsi verilirken, 15'i yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. 12'si ise serbest kaldı.

ODTÜ'deki protesto gösterileri sırasında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan Savcılığa sevk edilen 33 kişiden 2'si Savcılık tarafından ifadeleri alınmadan, 12 kişi de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklama istemiyle Hakimliğe sevk edilirken, 15 kişi hakkında da adli kontrol istendi. Sulh Ceza Hakimliği 4 kişi hakkındaki tutuklama talebini reddederken, 3 hafta ev hapsi cezası verdi. Sulh Ceza Hakimliği 15 kişiyi ise yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.