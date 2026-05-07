  ODTÜ'de konser karıştı, İlkay Akkaya'dan "bayrak" açıklaması geldi

Güncelleme:

ODTÜ Bahar Şenliği’nde sahne alan İlkay Akkaya'nın konserinde, "bayrak açma" meselesi üzerinden çıkan arbede siyaset ve akademi dünyasında yankı uyandırdı. Performans sırasında yaşanan şişeli saldırı ve yuhalamaların ardından sanatçıdan ilk açıklama geldi. "Bayrağa saygısızlık yapılmadı" diyen Akkaya, olayların bir provokasyon olduğunu savunurken; ODTÜ Rektörlüğü ise Türk bayrağı hassasiyetine vurgu yaparak inceleme başlattığını duyurdu.

Ankara’da ODTÜ Bahar Şenlikleri'nin gelenekselleşen mekanı Devrim Stadyumu, bu kez müzikten ziyade yaşanan gerginlikle gündeme geldi. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 54. yılında düzenlenen "Devrim Yürüyüşü" sonrası sahneye çıkan İlkay Akkaya'nın konseri, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kesildi.

"Yukarıdan Aşağıya Cam Şişeler Atıldı" Konserin ilerleyen dakikalarında tribünlerin üst kısmından sahne önüne ve seyircilere yönelik yuhalamalar ile cam şişe fırlatılmasıyla tansiyon yükseldi. Türk bayrağı açan bir grupla diğer öğrenciler arasında çıkan arbede, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle stadyum dışına taşındı.

İlkay Akkaya: "Bayrağa Saygısızlık Asla Olmadı"

Olayların ardından sosyal medyada ve bazı mecralarda çıkan "bayrağa saldırı" iddialarına yanıt veren İlkay Akkaya, yaşananların bir kurgu olduğunu öne sürdü. Akkaya, süreci şu sözlerle anlattı:

"Stadyumda pek çok grup bayrak açmıştı. Ancak tam ortada yer alan büyük bayraklı bir grup, bayrağın altından yuhalamaya başladı. 7. şarkımda yukarıdan cam şişeler atılınca kavga çıktı. Asla bayrağa saygısızlık yapılmadı; aksine o grup bayrağı kullanarak provokasyon yaratmaya çalıştı."

Sanatçı ayrıca hakkında çıkan "gözaltına alındı" iddialarının da asılsız olduğunu vurguladı.

ODTÜ Rektörlüğü: "Gerekli Süreç Başlatıldı"

Yaşananların ardından sessizliğini bozan ODTÜ Rektörlüğü, yazılı bir açıklama yayımlayarak Türk bayrağına yönelik hassasiyetin altını çizdi. Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk bayrağı, milletçe paylaştığımız en kıymetli değerdir. Bayrağımıza yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışın kabul edilemeyeceğini önemle vurguluyoruz. Şiddet olaylarına karışanlar hakkında gerekli inceleme süreci ivedilikle başlatılmıştır."

T24

