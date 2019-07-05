ODTÜ'de KYK gerilimi: Öğrencilerden çağrı !

52 gündür kampus içindeki yurt inşaatını protesto eden ODTÜ’lü öğrenciler Rektör Verşan Kök'ün hocaları aracılığıyla kendilerine gönderdiği mesajda 4 saat içinde alanı terk etmelerinin istendiğini bildirdi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) endemik bitkilerin de yer aldığı kampustaki 40 dönümlük “Kavaklık alana” yapmayı planladığı 2 bin kişilik öğrenci yurdu inşaatını günlerdir protesto ediyor. Çadır kuran öğrenciler, kampus içinde KYK yurdu değil, ODTÜ yurdu istiyor.

ODTÜ'lü öğrenciler tarafından "ODTÜ Savunulmalıdır" hesabından yapılan çağrıda, "Verşan Kök hocamızı arayıp alanı terk etmemizi, 4 saatimiz kaldığını bildirmiş. Öğrencilerini tehdit eden bir rektör kabul etmiyoruz. Herkesi KAVAKLIK'a dayanışmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz!" dendi.

Açıklamada ayrıca, "ODTÜ'de truva atı olarak kullanılacak KYK yurdu yapılması planlanan Kavaklık bölgesinde öğrenciler direnişin 52. günündeyken rektör hocalar aracılığıyla alanın 4 saat içeriisnde boşaltılmasını istedi. Polis müdahalesine engel olamayacağını ifade etti, polisin saldırması an meselesi." denildi.

MECLİS'E SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Öte yandan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay konuyla ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi.

Atay, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1. ODTÜ'nün kendi bünyesinde işleyen bir yurt müdürlüğü var iken, bir devlet üniversitesine başka bir devlet kurumu aracılığıyla yurt yapmaya kalkışmak, üstelik o yurdun idaresini söz konusu kuruma bırakmak üniversite özerkliğine aykırı değil midir?

2. Yurt Protokolü’nde ihtilafların ÖDTÜ ile Kurum arasında gerçekleşecek ikili görüşmelerle çözümleneceği yönünde bir madde yer almaktadır (Md. 9). Bu madde, ODTÜ’de öğrenim gören ve kampüste barınan öğrencilere ve üniversite bileşenlerine hiçbir şekilde söz hakkı tanınmadığının ve ‘üniversite özerkliği’nin yok sayıldığının açık bir göstergesi değil midir?

3. 25.02.2019 tarihinde KYK tarafından gerçekleştirilen yapım ihalesine (2019/28066) ait ‘sonuç ilanı’ yayınlanmamıştır. Sonuç ilanı yayınlanmadığı için sözleşme tarihi ve yer teslimi tarihleri hakkında bilgi edinilememektedir. Bu bilgiler doğrultusunda; Sözleşme hangi tarihte imzalanmıştır ve idari şartnameye uygun olarak yer teslimi yapılmış mıdır? Sonuç ilanı yayınlanmamasının nedeni nedir?

4. Yurt yapımı için gerekli inşaat ruhsatı var mıdır? Yoksa şantiye barakaları nasıl başlamıştır? Varsa hangi kurum tarafından verilmiştir? Yurt yapımının gerçekleşeceği ada/parsel numaraları TAPU sorgulama sisteminde birden çok parselde görünmekte olup tek ada parsele dönüştürmek üzere tevhit yapılmış mıdır? ODTÜ KANİP planı içerisinde yapılacak her türlü değişiklik Koruma Kurulu onayına tabidir ve ilgili belediyede değişikliğin askıya çıkması gerekmektedir. Tevhid durumunda bu aşamalardan geçilmiş midir? Geçilmediyse bu adımlar nasıl atlanmıştır?

5. Taşınması planlanan ağaçların bulunduğu bölgeye dair bir uzman raporu bulunmakta mıdır? Fidan bile olsalar ağaçların taşınması için uygun dönem, metabolik olarak 'uykuda' oldukları Kasım-Mart ayları arasıdır. Yaz aylarında, ne kadar özenli olunsa da bu işlemin başarısız olma ihtimali çok yüksektir. Ağaçların taşınma planında bu faktör göz önünde bulundurulmuş mudur?