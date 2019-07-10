ODTÜ'den KYK yurdu için geri adım

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, ODTÜ'nün ağaçların olduğu bölgede yapmayı planladığı KYK yurduyla ilgili kararını gözden geçirme kararı aldığını duyurdu.

ODTÜ yönetiminin üniversiteye ait 40 dönüm araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı YKYK'ya yurt yapımı için tahsis etmesi üzerine öğrencilerin başlattığı 55 günlük nöbetin ardından pazartesi sabahı polis müdahalesi gerçekleşmişti.

ODTÜ öğrencilerinin kavaklık alandaki inşaata karşı mücadelesi, sosyal medyada yükselen tepkiler ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da ODTÜ Rektörü ile görüşmesinin ardından inşaat alanında süren ağaç kesim işlemi durdurulmuştu.

Taşçıer, bugun sosyal medya hesabı üzerinden ODTÜ Yönetim Kurulu'nun olay üzerine yaptığı toplantının sonucunu paylaştı.

ODTÜ'nün inşaat planını gözden geçirme kararı olduğunu duyuran Taşcıer, Mansur Yavaş'ın belediye adına yurt yapıp ODTÜ'ye hibe edilmesi önerisini hatırlattı.