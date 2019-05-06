ODTÜ'den LGBTİ yürüyüşüne yasak

ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ün 33. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliklerine dair engellleri, geçen günlerde kamuoyunun ve ODTÜ öğrencilerinin gösterdiği yoğun tepki sonrası aşılmıştı.

ODTÜ Rektörlüğü bugün de bir başka yasağa daha imza attı.

soL'da yer alan habere göre, öğrencilere gönderilen e-postayla, 10 Mayıs'ta yapılması planlanan LGBT onur yürüyüşünün yasaklandığı duyuruldu.

Rektörlük, "Ankara Valiliği'nin 3 Ekim 2018 tarihli yasaklama kararının halen yürürlükte olduğunu, bu nedenle üniversitede LGBT yürüyüşüne izin verilmeyeceğini" belirtti.

Rektörlüğün e-posta iletisi şu şekilde: