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  3. 06 Mayıs 2019 17:59

ODTÜ'den LGBTİ yürüyüşüne yasak

ODTÜ Rektörlüğü, öğrencilere gönderdiği e-postayla, 10 Mayıs'ta yapılması planlanan LGBT onur yürüyüşünün yasaklandığını duyurdu. ODTÜ rektörlüğü daha önce de bahar şenliğiyle ilgili engeller çıkarmıştı.

ODTÜ'den LGBTİ yürüyüşüne yasak
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ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ün 33. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliklerine dair engellleri, geçen günlerde kamuoyunun ve ODTÜ öğrencilerinin gösterdiği yoğun tepki sonrası aşılmıştı.

ODTÜ Rektörlüğü bugün de bir başka yasağa daha imza attı. 

soL'da yer alan habere göre, öğrencilere gönderilen e-postayla, 10 Mayıs'ta yapılması planlanan LGBT onur yürüyüşünün yasaklandığı duyuruldu. 

Rektörlük, "Ankara Valiliği'nin 3 Ekim 2018 tarihli yasaklama kararının halen yürürlükte olduğunu, bu nedenle üniversitede LGBT yürüyüşüne izin verilmeyeceğini" belirtti.

Rektörlüğün e-posta iletisi şu şekilde: 

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